Dealer soll Cannabis in Linz verkauft haben

LINZ. Rund 500 Gramm Cannabis soll ein 22-jähriger Afghane von Sommer bis Dezember 2018 von Italien nach Linz gebracht und dort verkauft haben.

Bild: APA

Mehrere seiner Kunden, darunter ein 15-jähriges Mädchen, gaben an, dass der Mann in Linz gedealt haben soll. Er befindet sich seit Dezember in Linz in Haft, wie die Polizei nun bekanntgab.

