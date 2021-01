David Wagner: "Fanatisch? Owa geh, i do ned!"

Am Wochenende hat er seinen 60.000sten Lauf-Kilometer in fast 25 Jahren absolviert. Das weist ihn als Ausdauersportler und als akribischen Archivar seiner Leistungen aus. Nach dem Jubiläumskilometer entlang der Donau in Linz stoppte der 54-Jährige für ein Selfie, um das Ereignis zu dokumentieren und mit der Welt zu teilen. Zur Information, dass er den Jubiläumskilometer in sehr beachtlichen 4:02 Minuten gelaufen ist, verriet er auch, dass die Laufhaube seit dem Premierenlauf am 6. Dezember 1996 dieselbe geblieben ist. Wissend, dass ihm ein leichter Fanatismus bescheinigt werden könnte, antwortete er gleich vorbeugend: "Fanatisch? Owa geh, i do ned!"

Dass der inoffizielle Klavier-Marathon-Weltrekordhalter (er lief 2008 in Linz die 42,195 Kilometer Klavier spielend) zwar schon lange in Linz lebt, aber gebürtiger Grazer ist, erkennt man am Schal. Mit Schwarz-Weiß sind wenigstens die Vereinsfarben von Sturm Graz und LASK ident... (rgr)