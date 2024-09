Dauerparktickets können nun digital erworben werden

Parken in der Kaiserstadt

Die Stadt Linz macht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. Seit gestern ist es sowohl Bewohnern als auch Betrieben möglich, Dauerparkkarten online über die Website der Stadt zu erwerben und sich damit Amtswege zu ersparen. Neu ist auch, dass das das Ticket schon am Tag nach der Buchung gültig ist – und das für bis zu zwei Jahren. Gebucht kann das Ticket rund um die Uhr werden. Die Umstellung auf das neue Modell erfolgt fließend, wer noch eine physische Bewohnerkarte hat, kann diese bis zu ihrem Ablauf weiter verwenden und anschließend auf das digitale Modell umsteigen.

Wer seine Parkberechtigung weiterhin persönlich beim Bürgerservice beantragen will, kann dies weiterhin dort machen. „Das digitale Dauerparkticket ist für mich ein wesentlicher Schritt in Richtung Digitalisierung“, sagt Vizebürgermeisterin Tina Blöchl. „Mir war es wichtig, dass die Bewohner und Wirtschaftstreibenden ihr Auto unkompliziert in der Linzer Innenstadt parken können.“

Neues Überwachungssystem Modernisiert wurde auch die Überwachung der Parkzonen. Künftig werden die Kennzeichen von den Aufsichtsorganen gescannt und das Vorliegen eines gültigen Parktickets automatisch geprüft – weswegen das Platzieren eines physischen Parktickets hinter der Windschutzscheibe für Nutzer des neuen Modells künftig wegfällt. Lediglich Nutzer mit einer bestehenden Parkberechtigung dürfen die physische Karte bis zu deren Ablauf nicht aus de Auto entfernen.

