Daten und fakten zur Schneeräumung in Linz

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

1300muss der Linzer Winterdienst zurücklegen, um das gesamte Straßennetz in Linz zu räumen.umfasst das gesamte Team. Aufgrund der Corona-Situation wurden spezielle Sicherheitsmaßnahmen getroffen, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). U. a. wurde Ersatzpersonal über Fremdfirmen organisiert, um für den Fall von Corona-Infektionen unter den Winterdienstmitarbeitern weiter einsatzbereit zu sein.stehen seit 1. November für den Einsatz bereit.an 13 Standorten gibt es in Linz. Die Lager sind mit aktuell 1095 Tonnen Salz und 250 Tonnen Splitt gefüllt.Salz wurden vergangene Saison eingesetzt – der niedrigste Verbrauch in den vergangenen 18 Jahren. 2012/13 war es mit 3774 Tonnen deutlich mehr, durchschnittlich sind es 2000 Tonnen pro Saison.