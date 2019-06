"Das Ziel ist zumindest ein WM-Finale"

Im kanadischen Edmonton will diese Woche Wasserski-Ass Nici Kuhn gute Figur machen. Die U21-Weltmeisterschaft von 4. bis 7. Juli ist für die 19-jährige Linzerin ein wichtiger Saisontermin, auch wenn sie fahrtechnisch noch nicht dort sei, wo sie normalerweise bei einem Großereignis stehe. Für alle Europäer kommt diese WM bald in der Saison, die ansonsten eher im August ihre Höhepunkte erlebt.

Doch die Vorbereitung hat für Kuhn heuer früher begonnen als sonst. Schon im Februar war sie zwei Wochen auf Trainingslager in Florida, dann zu Ostern noch einmal drei Wochen. "Dazu habe ich geschaut, relativ früh Wettkämpfe zu fahren, wie vor einer Woche in Wien, wo ich im Slalom gewonnen habe", erzählt die 19-Jährige. Ganz zufrieden sei sie mit ihrer Leistung noch nicht, aber "das bin ich ohnedies nie", sagt sie und grinst. Ihr Ehrgeiz ist sportlicher Antriebsmotor. Leicht wird es Kuhn in Kanada jedenfalls nicht haben. Denn die Konkurrenz ist groß.

Viele Konkurrentinnen

Mit 92 Teilnehmern muss sich die Linzerin duellieren, die in Slalom und Trickbewerb aus der zweiten Startgruppe heraus angreifen will. "Ich gehöre nicht zu den absolut Besten, aber als Zwölfte in der U21-Weltrangliste ist zumindest eine Finalteilnahme mein Ziel", sagt Kuhn. Zwölf Wasserski-Läuferinnen qualifizieren sich dafür. Es wird nicht einfach, sagt sie, und ihre Chancen schätzt sie im Slalom höher ein als im Trickbewerb. Zwei bis drei Bojen am 11-Meter-Seil erachtet die Jus-Studentin als notwendig für das Finale. "Das habe ich drauf, wenngleich ich eine solche Leistung nicht aus dem Ärmel schütteln werde." Sie freue sich jedenfalls auf die WM.

Der leichte Trainingsrückstand durch das schlechte Wetter in Oberösterreich im Mai sollte kein Problem für Kuhn sein, die eine von vier österreichischen WM-Startern in Edmonton ist. Die drei anderen sind die Kärntner Alissa Lexa, Luca Rauchenwald und Carlo Basic.

Höheren Stellenwert als die WM hat heuer nur mehr die U21-EM in der Ukraine. "Das ist mein Saisonhöhepunkt, weil da ich echte Medaillenchancen habe", so Kuhn.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at