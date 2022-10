Das Stifter-Haus an der Donaulände: Biedermeier, aber gar nicht bieder

Es ist ein Biedermeierhaus, das ein bisserl in Richtung Frühhistorismus tendiert. Aber so bieder ist es gar nicht, denn das Haus Untere Donaulände 6 aus dem Jahre 1846 beherbergt Oberösterreichs Sprachschätze. Sie stemmen sich heroisch gegen das Rund-um-die-Uhr-Flackern von Facebook, Tik-Tok und Co.