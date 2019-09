Das Stadtfest, das die Massen scheinbar spielerisch in Bewegung setzt

„Die Vorfreude muss man sich einfach bewahren“, sagt Marlene Siegl. Die Leondingerin sagt dies im Auge des Taifuns. Die 35-Jährige, die wohl in jeder Situation cool und lustig bleibt, organisiert im Stadtamt von Anfang an und damit heuer zum fünften Mal das Leondinger Stadtfest, das von kommenden Freitag bis Sonntag die Massen in Bewegung setzen wird.

Es gilt, Straßenzüge zu sperren, die Choreographie des Aufbaus von 60 Ständen zu meistern und viele Helfer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben.

Weiters sind Vereine und Bands zu orchestrieren, ist für Ordnerpersonal zu sorgen und bereits jetzt ist an genügend fleißige Hände für die Reinigung zu denken, wenn der Spaß des Leondinger Stadtfestes vorbei ist.

Start ist am Freitag, 6. September, um 13 Uhr mit dem Kirtag. Dann geht es im gesamten Stadtzentrum am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr rund, mit Kunstturnen, Kasperltheater, Trachten, Judo, Ringen, Fahrzeugweihe, Vorführungen von Polizei, Rotem Kreuz, Feuerwehr, Ballonstart, Fahrgeschäften, Familienfrühstück und vielem mehr.

Neben der bewährten Stadtkapelle Leonding heizen heuer neue Bands ein, etwa die trendigen „2:tages:bart“, Pascal Kitzmüller und Karl „Carlo“ Weixelbaumer, ein DJ und ein „Zeremonienmeister“, sowie die Weinviertler Band Skolka mit Polka-Beat und mehr.

Mit „mehreren Tausend“, gibt Siegl, die Leiterin des Stadtmarketing, die erwartete Besucherzahl an. Es werden wohl um die 10.000 werden.

Neues Logo als Überraschung

Ein Höhepunkt wird die Präsentation des neuen Leondinger Stadtlogos sein. Da jeder den Namen der Stadt ein bisserl anders ausspricht, wurden 100 Leondinger aus den verschiedensten Stadtteilen befragt, wurde die Aussprache aufgezeichnet, in ein Computerprofil gegossen und das ins neue Logo eingebaut.

Wie die neue Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek „ihre“ Stadt ausspricht und betont? „Als Zugroaste auf der ersten Silbe“, sagt sie. Obwohl sie Stadtfest-erprobt ist, hat Naderer-Jelinek Lampenfieber. Denn als Bürgermeisterin ist es ihre Aufgabe, das Bierfass des Leondinger Michaeli-Bräu anzuschlagen und damit das Stadtfest offiziell zu eröffnen.

„Alle warten darauf, wie viele Schläge ich brauche. Ich habe so etwas aber noch nie gemacht“, sagt Naderer-Jelinek. Am Freitag um 18 Uhr wird es demnach spannend werden.

Übrigens: Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Wenn’s regnet, hilft das Atrium.



Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.