Das sonnige Comeback des Linzer 3-Brückenlaufes

Schon am Weg zum Start neben der Eishalle war sie am Samstagnachmittag spürbar, die Vorfreude vieler Teilnehmer auf den traditionellen Linzer 3-Brückenlauf. Die großteils lachenden Gesichter in der Startzone waren Ausdruck eines schon lange nicht mehr erlebten Gefühls: endlich wieder eine Laufveranstaltung ohne Einschränkungen und mit vielen Wegbegleitern.

Zwei Jahre lang lag auch der Linzer 3-Brückenlauf auf Eis. Die Corona-Pandemie ließ im Vorjahr nur eine virtuelle Version zu, 2020 wurde der Lauf überhaupt abgesagt.

Das Comeback mit mehr als 1600 Aktiven jeglichen Alters – auffällig viele Kinder und Jugendliche nahmen die sechs Kilometer lange Strecke in Angriff – wurde zu einem besonderen Lauferlebnis. Ganz abgesehen davon, dass man heuer endlich wieder dem Namen des Laufes voll und ganz gerecht werden konnte, weil die Eisenbahnbrücke – wenn auch in neuer Erscheinungsform – wieder zur Verfügung stand.

Die Streckenführung entlang der Donau ist an sich schon besonders, hat aber durch die "neuen" Brückenabschnitte noch einmal gewonnen. Die neue Eisenbahnbrücke mit ihrem breiten Rad- und Gehweg war eine Genusszone, die beiden Bypässe der Voestbrücke aufgrund der Rampen bergauf zwar herausfordernd im zweiten Teil der Strecke, aber auch wieder eine Bereicherung für alle Laufsportler.

Natürlich gab es Sieger. Christian Tortorolo blieb in 19:58,50 als Einziger am Samstag unter 20 Minuten über die sechs Kilometer lange Strecke, Andrea Kapfer gewann die Damenwertung in 23:03,58. Die voestalpine stellte die teilnehmerstärkste Firma, das Petrinum die teilnehmerstärkste Schule. Aber der 3-Brückenlauf wurde einmal mehr seinem Image als Laufveranstaltung für die breite Masse gerecht.

"Es war herrlich, endlich wieder die Teilnehmer jeden Alters gemeinsam auf der Strecke entlang der Donau zu sehen", sagte Kultur-Hof-Geschäftsführer Wolfgang Pfeiffer. Obmann Philipp Albert sah darin den Charme des Laufes. Zwischen dem 83-jährigen Gottfried Hoser, der als ältester Teilnehmer in 37:56,88 ins Ziel kam, und den jüngsten Teilnehmern lagen 75 Jahre. Vor allem der hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen machte den 3-Brückenlauf zu einem Miteinander der Generationen. Am Ende waren alle Sieger, die ins Ziel kamen.