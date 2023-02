Das sind Oberösterreichs beste Jungphilosophen

Ausgehend von vier Zitaten fertigten die Finalisten der oberösterreichischen Philosophie-Olympiade ihre Essays und setzten in der Linzer Tabakfabrik zu ihren philosophischen Höhenflügen an. Mehrere Schüler aus ganz Oberösterreich traten gegeneinander an.

Vorab hielt Philosoph Thomas Mohrs einen Vortrag darüber, warum man in der Schule viel mehr mit Kindern philosophieren sollte. Ein Rat, den er Felix Friedrich (BORG Schärding), Lisa Schauer (Gymnasium Schärding), Samuel Wagner (Gymnasium Ried im Innkreis) und Estera Calin (BORG Linz) allerdings nicht geben musste. Sie wurden zu den Finalisten gekürt. Sie vertreten Oberösterreich beim Bundeswettbewerb der Philosophie-Olympiade Mitte April.

Den Sieg sicherte sich Estera Calin mit ihrem Essay zum Thema "Digitalisierung und die Krise der Demokratie".

