Das sind die letzten Straßensanierungen des Jahres in Linz

In Linz stehen die letzten Straßensanierungen dieses Jahres an. So wird der Straßenbelag in der Lortzinggasse am Froschberg generalsaniert. Neben einer notwendigen Erneuerung der Fahrbahn sollen auch die Sichtverhältnisse durch eine neue Beleuchtung mit bewegungssensitiven Sensoren verbessert werden. Die Lortzinggasse wird daher zwischen der Reisetbauerstraße und der Marschnergasse mit einem neuen Belag versehen und ab dem Kurvenbereich ausgebaut.

Fahrbahn wird verbreitert

Da Richtung Marschnergasse auf Grund der geringen Breite ein Begegnungsverkehr derzeit nicht möglich ist, wird die Fahrbahn entlang der Lortzinggasse 20 und 21 westseitig um zwei Meter verbreitert und angrenzend dazu ein Meter breites Bankett angelegt. Die Bauarbeiten kosten 248.000 Euro und werden bis zum Frühjahr 2023 beendet sein.

Zweite Baustelle in Ebelsberg

Im Brechtweg in Ebelsberg wird die Fahrbahn im Bereich der Objekte 3 bis 11 erneuert. Die Bauabwicklung erfolgt voraussichtlich Ende November und ist mit Kosten von knapp 60.000 Euro verbunden.