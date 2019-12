Es hat Tradition und ist zur Weihnachtszeit aus Linz kaum mehr wegzudenken: das Kerzenziehen im Gewölbe des Hotels Wolfinger am Hauptplatz. Schon lange bevor Besucher in die Kerzenwelt eintreten, kündigt sich diese mit ihrem Duft von Bienenwachs an, der ebenso in der Luft liegt wie die Vorfreude auf das erwartete Erlebnis. "Ich werde eine ganz besondere Kerze machen", erzählt ein Bub, der sich gemeinsam mit seiner Kindergartengruppe auf dem Weg nach hinten ins Gewölbe gemacht hat.