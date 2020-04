Die dritte Woche im Corona-Ausnahmezustand war für die Verantwortlichen in der Landeshauptstadt durchaus eine fordernde: Es war nicht nur jene Woche, in denen die ersten Corona-Fälle in Seniorenheimen und einem Kindergarten aufgetreten sind, sondern auch jene, in der Notfallquartiere geschaffen und mehrere tausend Masken und Tausende Liter Desinfektionsmittel gekauft wurden.