"Das Rote Kreuz ist Teil meines Lebens geworden"

LINZ. Menschen helfen und freiwillig für die Gesellschaft da sein: Für Uschi Königsmaier aus Linz sind das keine leeren Worthülsen. Um Teil einer aktiven Zivilgesellschaft zu werden, kam sie vor drei Jahren zum Roten Kreuz. In der Ortsstelle Linz-Stadt gilt sie als Fixstern der Freiwilligen-Familie.

Ein akuter Notfall in der Nacht, ein Arbeitsunfall am Nachmittag oder ein Spitalstransport in den frühen Morgenstunden: Egal zu welcher Tageszeit – Uschi Königsmaier ist zur Stelle, wenn sie Menschen in der Landeshauptstadt brauchen. Seit 2016 engagiert sich die Mutter von zwei erwachsenen Kindern im Rettungsdienst der Hilfsorganisation. Die 52-Jährige hilft, wenn Menschen Hilfe brauchen. Neben ihrer Tätigkeit im Rettungsdienst leistet sie auch Ambulanzdienste bei Fußballspielen. "Wer anderen Menschen hilft, bekommt viel zurück", sagt Königsmaier. "Das Rote Kreuz ist ein wichtiger Teil in meinem Leben."

22.000 Freiwillige

Insgesamt sind derzeit rund 22.000 freiwillige Mitarbeiter beim oberösterreichischen Roten Kreuz tätig. Doch um allen Anforderungen nachzukommen und den Wandel der Gesellschaft mitzugestalten, steigt das Aufgabenfeld.

Deshalb ist das Rote Kreuz wieder auf der Suche nach freiwilligen Mitarbeitern. "Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in vielen anderen Bereichen: Wir haben die passende Jacke für jeden", sagt Präsident Walter Aichinger.

