Das Riesenedergut in Urfahr soll revitalisiert werden

Das Riesenedergut in Urfahr wurde nach Bombenschäden 1947 wieder aufgebaut.

"Droht schon der nächste Abriss?", fragt sich Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik. Er fürchtet um das Riesenedergut nahe dem Mühlkreisbahnhof in Urfahr. Mehr zum Thema: Landeskonservator fordert mehr Handhabe für Gemeinden, um Abbrüche zu verhindern Das hat vor etwa einem Jahr den Besitzer gewechselt, Mietverträge wurden gekündigt. Potocnik hat deshalb eine Anfrage an Bürgermeister Dietmar Prammer (SP) gestellt und will darin wissen, ob die Stadt die aus seiner Sicht veralteten