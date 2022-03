Er war ständig auf Reisen. Das war im 18. Jahrhundert überhaupt nicht bequem. Das erste Mal kam das musikalische Wunderkind Mozart 1762 als Sechsjähriger für nur wenige Tage nach Linz. Trotzdem blieb Zeit, um in der Hofgasse im damaligen "Gasthaus zur Dreifaltigkeit", in dem Wolfgang Amadeus mit Vater Leopold und Schwester Nannerl abgestiegen war, am 1. Oktober ein "Hauskonzert" zu geben.