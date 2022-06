Das "linzlabyrinth" lädt wieder zum Entdecken ein

Wer wissen will, was es in Linz abseits der Landstraße alles zu entdecken gibt, der wird im "linzlabyrinth"-Guide schnell fündig. Dieser hat in der Landeshauptstadt Tradition. Gestern wurde nach einer Pause im Vorjahr die mittlerweile 11. Auflage präsentiert, die Freude darüber ist bei allen Beteiligten groß.