Das Linzer Hotel, das 1906 ein Kofferträger gründete

Leopold Klingmüllerder IV. in seinem Hotel Lokomotive nahe des Linzer Hauptbahnhofes.

Sie heißen allesamt Leopold. Nun ist der vierte in der Familie Klinglmüller an der Reihe. Leopold "Poldi" Klinglmüller, Jahrgang 1970, führt in der Weingartshofstraße 40 das Hotel Lokomotive. Sein Urgroßvater hat es 1906 gegründet. Der war Dienstmann und ging im nahen Linzer Hauptbahnhof ein und aus. Er arbeitete zunächst für das "Hotel zur Stadt Wien". Leopold Klingmüller I. holte Gäste ab und war als Kofferträger zu Diensten, wie es auch seine Kollegen taten, etwa vom Hotel Schiff (heute