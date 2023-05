Das Linzer Frauenhaus hat eine neue Geschäftsführerin

Mit der Pensionierung von Grete Rackl geht um Frauenhaus eine Ära zu Ende. Mehr als 4000 Frauen und Kinder haben in den 26 Jahren Schutz, Sicherheit und Beratung beim Start in ein gewaltfreies Leben im Frauenhaus Linz gefunden. Seit Mai leitet die 43-jährige Karin Raab das Haus. Die Sozialpädagogin und Mutter von 2 Kindern hat an der FH OÖ „Sozialmanagement“ studiert und mit dem Abschluss des Masters die Regionalleitung der Mobilen Familienhilfe für Linz und Linz-Land übernommen. 2018 wechselte sie zur BBRZ Med GmbH, wo sie die wirtschaftliche Leitung der ambulanten psychiatrischen Rehabilitation innehatte.

Neues Frauenhaus muss rasch gebaut werden

„Mir ist es ein besonderes Anliegen, für die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses die Arbeitsbedingungen weiterhin so zu gestalten, dass trotz der kontinuierlich hohen Auslastungen, den täglichen Herausforderungen einer Kriseneinrichtung langfristig gesundes Arbeiten möglich ist“, sagt Raab. Allerdings müsse das geplante Frauenhaus für das Mühlviertel rasch gebaut werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper