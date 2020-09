Mit voller Wucht prallte in der Nacht auf Montag gegen ein Uhr ein Auto auf der Schiltenbergstraße in Pichling gegen die Mauer eines Einfamilienhauses. Das Glück im Unglück war, dass die Besitzer dort ihren Wagen geparkt hatten, der als "Puffer" diente. "Besser, das Auto ist kaputt als das Kinderzimmer, in dem meine eineinhalb Jahre alte Tochter geschlafen hat", schilderte die Mutter (41) im OÖN-Gespräch.