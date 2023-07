Das Kasperltheater in der Linzer Altstadt

Steil steigt die Hofgasse Richtung Linzer Schloss an. Kreuzfahrergruppen ziehen mit tafelbewehrten Gästeführern achtlos und ein wenig schnaufend am Haus Nummer 20 vorbei. Lediglich die Schülergruppen, die die letzten Tage vor den Ferien für einen Schulausflug nützen, stellen auch dort ihr Geschnatter nicht ein. Kaum jemand weiß, dass in der Hofgasse 20 von 1873 bis 1913 das Linzer Marionettentheater beheimatet war und Horden fröhlicher Kinder ein und aus gingen.