"Das ist typisch Linz": Wie Anrainer über das Stau-Problem auf der Gugl denken

Am 24. Februar startet der LASK in eine neue Ära. Die Raiffeisen Arena öffnet erstmals ihre Tore, und mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie mit 19.080 Fans voll ausgelastet sein. Franz Stoiber wird an diesem Freitagabend zuhause bleiben, denn als Anrainer will er den Parkplatz vor seinem Haus nicht an einen Stadiongast verlieren: "Man kann während der Spiele nicht fortfahren, weil überall Autos auf Anrainerplätzen parken." Der 70-Jährige befürchtet, dass am Spieltag genau das eintritt, was die