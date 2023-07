Das Herrenstraßenfest gibt heuer den Frauen eine Bühne

Zehn Jahre sind genug – das dachten sich Anita Katzengruber und Michaela Reisenberger. Doch die Rechnung haben sie ohne ein Ehepaar in der Herrenstraße gemacht. Denn sie durchkreuzten die Pläne der beiden Frauen, das Herrenstraßenfest, das sie ein Jahrzehnt lang geprägt haben, in andere Hände zu geben. Und das hat nichts mit Ehrgeiz oder mangelndem Vertrauen in andere zu tun.

"Wir wurden von den beiden mit so viel Wertschätzung konfrontiert, dass wir gar nicht anders konnten, als weiterzutun", sagt Reisenberger. "Sie bedankten sich für unser Engagement, wollten, dass das Fest unbedingt weitergeführt wird, und sagten uns ihre finanzielle Unterstützung zu."

Neue Ideen und viele Mitstreiter

Und so trägt das Herrenstraßenfest am 7. Juli von 12 bis 22 Uhr einmal mehr die Handschrift der beiden Organisatorinnen, die eine enge Freundschaft verbindet, seit sie gemeinsam die Idee zu diesem Fest geboren hatten. Das heurige Fest markiert aber doch ein Ende und einen Anfang.

"Es wird heuer ein Zwischenjahr", sagt Reisenberger. Was sie damit meint: Es wird in diesem Jahr noch einmal ein Thema geben, das sich durch das Fest zieht. Das war seit dem ersten Tag so. Aber man wird an der einen oder anderen Ecke auch schon erkennen können, wohin es im kommenden Jahr gehen wird. Im Detail wollen und können die Organisatorinnen darüber noch nicht sprechen, nur so viel: "Die neue Idee beflügelt, wir haben viele neue Mitstreiter, die sich stärker einbringen, und es ist eine große Energie entstanden."

Spaß und Lebensfreude vermittelt das Herrenstraßenfest seit mehr als einem Jahrzehnt, und auch wenn Corona eine Pause erzwang, so ist die Lust am Feiern in der Straße nicht verschwunden. Und das liegt auch daran, dass alle, die in der Straße zu Hause sind, an einem Strang ziehen. "Es ist eine gewachsene Nachbarschaft."

Startschuss mit Minikonzert

Das Programm, das heuer ganz im Zeichen der Frauen steht, beginnt um 13 Uhr mit einem Minikonzert der Playschool. Im Lauf des Tages kann man die großartige Zelda Weber, Crystn Hunt Akron, Korli, The Singing Schauschis, Anna Katt, Avel, Pia Denz (sie spielt ein Konzert "aus dem Fenster" heraus) und Frau Tomani live erleben. Alle Geschäftsnachbarn sind dabei, die Gastronomie versorgt die Hungrigen und Durstigen, und nebenbei gibt es einen Gesundheits-Check für Kuscheltiere (wo spielerisch den Kindern vermittelt wird, wie wichtig es ist, auf sich und seine Gesundheit zu schauen), Spiele-Turniere oder eine Fotobox.

Im Bischofshof wird wieder Gutes getan. Der Rotary Club Linz Schlossberg verkauft Lose, kredenzt Kleinigkeiten und will mit dem Erlös das Institut für Sinnes- und Sprachneurologie von Primar Johannes Fellinger unterstützen, der sich um mehrfach beeinträchtigte Kinder kümmert. Natürlich gibt es im Bischofshof während des Festes ein Programm, das vom Treffen mit Drache Sebastian bis zum Konzert von "Intact" reicht.

Bleiben wird auch in Zukunft das, was Katzengruber und Reisinger von Beginn weg angetrieben hat. "Es sind die Menschen, die hier leben und arbeiten, die diese Straße so besonders machen." Menschen, wie das Ehepaar, das die beiden Frauen zum Umstoßen ihrer schon feststehenden Entscheidung gebracht hat.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.