Das Hallenbad von Ebelsberg nimmt bereits Form an

Die Linzer FPÖ fordert wie berichtet eine Standortprüfung für ein neues Hallenbad im Linzer Süden. Die Planungen dafür sind mit der Linz AG aber schon seit rund einem Jahr im Laufen, wie Bürgermeister Klaus Luger (SP) sagt. Konkret geht es um den Saunaoase-Standort in der Hartheimerstraße.

Der soll, so sieht es das Konzept vor, zu einer Freizeitanlage samt Hallenbad, Eislauffläche und Wellnessbereich umgebaut werden. Dafür soll auf dem derzeitigen Parkplatz ein Neubau samt Tiefgarage errichtet werden. Der neue Komplex soll an den bestehenden Bau mit einer zentral gelegenen Eingangszone angeschlossen werden.

Flächenumwidmung nötig

Das für das Projekt nötige Flächenumwidmungsverfahren läuft bereits, der Architekturwettbewerb soll im ersten Quartal 2021 starten. Ein Baubeginn kann frühestens Ende 2022 erfolgen.

Doch zurück zur FPÖ und ihrer Resolution in der kommenden Gemeinderatssitzung am 10. Dezember. Luger plant, den Gemeinderat zu ersuchen, "von einer Standortprüfung abzusehen und stattdessen ein Bekenntnis zu dem neuen Hallenbad abzulegen". Denn darüber, dass im Süden eine Freizeitanlage für schlechtere Wetterlagen fehle, werde wohl parteiübergreifend Einigung erzielt werden können. Der Bedarf sei auch wegen der dortigen starken Bautätigkeiten im Wohnbereich gegeben, sagt Luger, der etwa auf den Ausbau am Kasernen-Areal verweist. (jp)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.