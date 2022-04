Das Filmfest im Schaufenster

Alljährlich lädt das Festival Kaufleute ein, ihre Schaufenster zur Auslage des Filmfests zu machen. Die schönsten bekommen den "Golden Bag Award". Als großer Sieger ging "Bücher & Mehr" in der Klosterstraße hervor. Mitarbeiterin Karoline Wascher (re.) hatte das richtige Händchen. Ein Talent, das sie öfter zum Einsatz bringt, wie ihre Kollegen den OÖN sagten. Platz zwei ging an "Kleider machen Leute", Platz drei an "inthebox" (beide in der Herrenstraße). Alle Infos: crossingeurope.at