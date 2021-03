Das fast vergessene Frauengefängnis mitten in Linz

Wäre da nicht eine Gedenktafel der Stadt Linz an der Wand der Landespolizeidirektion, es würde nichts auch nur annähernd daran erinnern, dass auf dem Areal der Pädagogischen Hochschule OÖ in der Kaplanhofstraße einst ein Frauengefängnis situiert war. Studenten haben sich jetzt in einem Projekt auf Spurensuche begeben.