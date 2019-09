Das Ende eines Denkmals: Vor 50 Jahren wurde die Linzer Wollzeugfabrik abgerissen

Stellen Sie sich vor, die Linzer Tabakfabrik würde abgerissen. Oder das Stift Sankt Florian. Unvorstellbar? Vor 50 Jahren passierte jedoch Ähnliches in Linz.

An der Unteren Donaulände wurde zwischen September und November 1969 die Wollzeugfabrik gesprengt, ein "Denkmal, das nicht nur für das künstlerische Stadtbild, sondern darüber hinaus für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Österreichs, ja ganz Europas von Bedeutung ist". So hatte 1964 Alfred Hoffmann, der damalige Vorstand des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien, die Linzer Wollzeugfabrik in einem Gutachten bezeichnet.

Die Linzer Wollzeugfabrik Bild: OÖN

Unumstritten ist, dass die Wollzeugfabrik im 18. Jahrhundert die größte Manufaktur Europas war. Noch heute betonen Experten dieses Alleinstellungsmerkmal, denn eigentlich hatte man eine Produktionsstätte dieser Größe in England oder Frankreich, den damals führenden Staaten Europas, vermutet.

Bis zu 50.000 Heimarbeiter

1672 gründete der Linzer Kaufmann Christian Sint die "Zeug und Catis"-Fabrik an der heutigen Donaulände. Die "Orientalische Compagnie zu Wien", die 1722 das Werk übernommen hatte, ließ von 1722 bis 1726 nach Plänen des bedeutenden Barockbaumeisters Johann Michael Prunner den riesigen Fabriksvierkanter errichten. Unter Kaiserin Maria Theresia wurde das Unternehmen 1754 verstaatlicht.

Bis zu 2000 Arbeiter waren in der Fabrik tätig, bis zu 50.000 Heimarbeiter arbeiteten für die "K.K. Aerarial-Wollenzeug-, Tuch- und Teppichfabrik zu Linz". Die Linzer Teppiche waren in ganz Europa begehrt. Doch 1850 war Schluss. Die Linzer Wollzeugfabrik konnte mit der böhmischen Konkurrenz nicht mehr Schritt halten.

Zwei Monate lang wurde das Gebäude abgerissen. Bild: Prokosch

Ab 1850 erzeugte man in einem Teil der Wollzeugfabrik Zigaretten. Die alte Fabrik diente auch mehr und mehr dem Militär, so dass das riesige Gebäude im Volksmund schließlich "Fabrikskaserne" hieß. 1935 übersiedelte die Tabakfabrik in den östlich der Wollzeugffabrik errichteten Neubau.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wollzeugfabrik Quartier von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen. Als die Tabakwerke 1955 die Immobilie dem Bund abkauften, war der Bau desolat. Nun begann das Tauziehen um Erhalten oder Abreißen.

Tabakwerke und Politik waren für das Demolieren, um Platz für Neubauten der Tabakfabrik und für die Verlegung der Gruberstraße zu schaffen. Denkmalschützer, Architekten und Städtebauexperten traten öffentlich für die Erhaltung ein. Nutzungsvorschläge gab es viele. Die Wollzeugfabrik hätte das neue Quartier des Bruckner-Konservatoriums (heute Bruckner-Universität) oder der Kunsthochschule werden können und wäre dadurch Teil der Linzer Kulturachse östlich des Hauptplatzes geworden. Eine wissenschaftliche Arbeit über diese Auseinandersetzung hat Heidemarie Böhm 2016 mit ihrer Bachelorarbeit "Der verlorene Kampf um die Linzer Wollzeugfabrik" an der Linzer Kepler-Universität vorgelegt.

Sprengung der Linzer Wollzeugfabrik Bild: Archiv der Stadt Linz

Fakten überzeugten nicht

Auch der Nachweis, dass die Substanz der Wollzeugfabrik gut gewesen sei, half nicht gegen den Abriss. Auch das Faktum, dass die Renovierung des schwer desolaten Linzer Schlosses viel günstiger gekommen war als ein Neubau, wurde ignoriert. Ebenso bewirkte auch das Angebot des Ziegelindustriellen Karl Leitl, einen Teil des nötigen Baumaterials kostenlos zur Verfügung zu stellen, kein Umdenken.

Am 15. September 1969 beschloss die Mehrheit im Linzer Gemeinderat den Abriss. Schon eine Woche später begann er. Am 29. November 1969 erfolgte die letzte Sprengung. 1421 Kilo Donarit waren nötig gewesen, um das schlossartige Gebäude 243 Jahre nach dessen Bau zu demolieren.

Textilien, Zigaretten, Militär und Flüchtlinge

Noch heute staunen sogar Fachleute: Die Linzer Wollzeugfabrik war im 18. Jahrhundert die größte Manufaktur Europas. Die Anlage war größer als die Fabriken in Europas damals führenden Nationen England und Frankreich.

In der Blütezeit arbeiteten 2000 Menschen in dem riesigen Gebäude an der Unteren Donaulände in Linz. 50.000 Heimarbeiter waren zu Spitzenzeiten für die Wollzeugfabrik tätig.

1850 stellte man die Textilproduktion ein, da die Linzer nicht mehr mit den Fabriken in Böhmen konkurrieren konnten. In einem Teil der Wollzeugfabrik entstand 1850 die Linzer Tabakfabrik, die 1935 in den Neubau östlich der Wollzeugfabrik übersiedelte. Einen weiteren Teil der Fabrik nützte das Militär. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Fabrik Unterkunft für Flüchtlinge und Heimatvertriebene.

In den 1960er-Jahren wogte ein Kampf Erhalter versus Demolierer. Die Demolierer setzten sich durch. Am 22. September 1969 begann der Abriss der Fabrik.

