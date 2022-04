Das Ende einer Legende: Vanilli sperrt zu

Der ganz große Glanz von einst war schon länger verblasst, aber den Kult-Faktor hatte das Vanilli in der Linzer Altstadt immer noch. Das wird aber bald nur mehr ein Eintrag in den Geschichtsbüchern der Linzer Szene-Kultur sein. Mit einem „Closing Weekend“ verabschiedet sich nämlich das Team um Geschäftsführer Marcel Hohl am 6. und 7. Mai von seinen Gästen. Danach wird das Vanilli in der Hofgasse 8 nach 40 Jahren geschlossen.