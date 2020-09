"Beim ersten Pflanztag konnten wir heuer nicht wie sonst gemeinsam mit den Kunden anpflanzen, sondern haben das alleine gemacht", sagt Christian Stadler, Initiator der Morgentaugärten.

Die Nachfrage nach einer Parzelle in einem der insgesamt vierzehn Morgentau-Gemeinschaftsgärten in Oberösterreich (Linz, Leonding, Traun, Steyr, Wels) und Graz ist mit der Krise gestiegen, wie Stadler sagt: "Das Bewusstsein hat sich durch Corona geändert. Für viele wird Selbstversorgung immer wichtiger." Und gerade in der Lockdown-Zeit hätten viele ihre Gartenparzelle besonders schätzen gelernt: nicht zuletzt deshalb, weil die Zeit im Grünen durchaus entspannend wirken kann.

Einfach selbst ausprobieren

Der Wunsch, "das Gärtnern mitten in die Stadt und den dicht verbauten Raum zu bringen", war auch der Ausgangspunkt für das Konzept der Gemeinschaftsgärten. "Es geht dabei ganz stark um das Selberausprobieren", sagt Stadler. Und wenn etwas nicht so gedeiht, wie es sollte, gibt es Unterstützung von den Profis. Einerseits bei den sogenannten Fragetagen direkt im Garten, andererseits beim Gartentelefon. Die Arbeitsgeräte werden von Morgentau vor Ort zur Verfügung gestellt, ebenso wie Setzlinge.

Wer sich für eine Morgentau-Parzelle interessiert – die gibt es übrigens in drei Größen –, kann sich bereits jetzt eine für die kommende Saison sichern. Nähere Infos gibt es unter morgentaugaerten.at

