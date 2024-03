Das ändert sich bei der Linzpride 2024

Steigende Besucherzahlen und Planungsunsicherheiten wegen dem Lido-Festival: Das sind die zwei Hauptgründe warum bei der Linzpride Neuerungen notwendig geworden sind.

Ursprünglich hätte die Demonstration, die ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und für Akzeptanz und Gleichstellung setzen will, am 29. Juni stattfinden sollen. Daraus wurde aber nichts, weil in dem Zeitraum (27. bis 30. Juni) das Lido Sounds am Urfahraner Jahrmarktgelände stattfindet. Die pride muss deshalb auf den 6. Juli (Start ist um 12 Uhr) verlegt werden, gleichzeitig wird es eine neue Route geben.

Das Urfahraner Jahrmarktgelände ist nicht mehr Ziel der Demo, stattdessen wird es einen Paradenzug durch die Stadt geben. Ziel- und Endpunkt ist im Volksgarten. Das ebenfalls überarbeitete Programm sieht im Anschluss mit der "Pride City" ein Nachmittagsevent rund um das Offene Kulturhaus vor. So wird es am OK-Platz und im Ursulinenhof eine Präsentationsplattform für Communityvereine und Kooperationspartner geben. Die Afterparty mit queeren Künstlern findet ab 21 Uhr im OK-Mediendeck statt.

„Durch die engere Zusammenarbeit ermöglichen wir vielen queeren Einrichtungen und Künstlern in Linz beziehungsweise Oberösterreich eine Plattform zur Präsentation unter einem Dach“, sagt Michael Müller, Vereinssprecher der HOSI Linz. „Wir stellen auf diesem Weg den Community-Gedanken mehr in den Vordergrund und legen damit eine starke und breite Basis für die kommenden herausfordernden Jahre.“

Organisatorische Gründe

Zusätzlich zur Neugestaltung der Linzpride soll auch das Angebot für die lokale Community über den gesamten Pride-Monat Juni deutlich ausgeweitet werden: Neben einer Vielzahl an Unterhaltungs- und Infoabenden im HOSI-Vereinslokal fortynine, sind weitere Veranstaltungen in Planung.

Begründet wird die Neukonzeption seitens der HOSI Linz allen voran mit den immer stärker steigenden Besucherzahlen und dem resultierenden organisatorischen Aufwand sowie den damit verbundenen Kosten. Trotz finanzieller Unterstützung der Stadt Linz würde das Pride Open Air in seiner bisherigen Form ein zu großes finanzielles Risiko darstellen. Auch die Planungsunsicherheiten durch das Lido-Festival hätten in die Entscheidung mit hineingespielt.

„Im letzten Jahr wurde deutlich, dass die Linzpride eine Größe erreicht hat, die ehrenamtlich in ihrer aktuellen Ausgestaltung nicht mehr zu bewältigen ist“, sagt Müller. „Mit dem Wegfall des Pride Open Airs verringert sich auch die Notwendigkeit, den größten Teil unserer Ressourcen in eine intensive Sponsoren-Suche zu investieren. Damit wird auch einer Kommerzialisierung der Pride vorgebeugt. Wir setzen uns dafür ein, die Authentizität und Integrität der Community generell und der Linzpride im Speziellen zu bewahren. Die Linzpride ist und bleibt eine Demonstration für die Rechte und die Sichtbarkeit der queeren Community in Linz und Oberösterreich.“

