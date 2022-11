Darum sind die meisten Linzer bei einem Blackout auf sich alleine gestellt

"Es wird kein Sorglos-Paket für alle geben", sagt der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) und meint damit die Versorgung der Bevölkerung im Falle eines Blackouts. Wer auch sonst in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern, muss das auch bei einem längeren, flächendeckenden Stromausfall tun. Der Grund ist einfach: Es ist für eine Stadt wie Linz schlicht nicht möglich, Vorräte für alle einzulagern und dann auch zu verteilen. "Die Menschen, die ihr Leben selbständig bewältigen können, dürfen nicht im Falle des Falles vorm Rathaus stehen und eine Dose Gulasch verlangen", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

17 Selbsthilfebasen in der Stadt

Zwar wird die Stadt laut dem heute präsentierten Notfall-Plan 17 "Selbsthilfebasen" auf dem ganzen Stadtgebiet einrichten. Diese sind aber eher zur Information der Bevölkerung und zur Anlaufstelle für Notfälle gedacht. 400 ausgewählte Mitarbeiter des Magistrats werden dort im Einsatz sein. Besonders gefragt sind die Bereiche Feuerwehr, Bürgerservice und Stadtgrün und Straßenbetreuung.

Städtische Infrastruktur aufrechterhalten

Der Krisenstab selbst wird auf Anordnung des Bürgermeisters in der Einsatzzentrale der Hauptfeuerwache in der Wiener Straße zusammentreten. „Diese fixen Ablaufpläne sind nicht nur in Handbüchern festgeschrieben, sondern werden in den kommenden Monaten noch weiter präzisiert und auch trainiert", sagt Raml. Die Stadt übernimmt die Verantwortung dafür die eigene Infrastruktur aufrechtzuerhalten und dafür ist es wesentlich, dass die Kommunikation innerhalb des Magistrats und der Unternehmensstruktur funktioniert.

Hilfe für Menschen, die sich nicht selbst helfen können

Auf konkrete Hilfe der Stadt können in erster Linie jene Menschen hoffen, die sich nicht selbst helfen können, also beispielsweise die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen oder Menschen, die mit Essen auf Rädern versorgt werden. Alleine die Feuerwehr wird im ersten Schritt damit beschäftigt sein, viele Menschen aus steckengebliebenen Liften zu befreien. Die Notstromversorgung soll in den wichtigsten Einrichtungen, wie den Krankenhäusern, aufrechterhalten werden. "Wir sind bis zu einem gewissen Grad vorbereitet und brauchen nicht in Panik zu verfallen, aber es wird nicht so sein, dass eine Stadt oder die Republik diese Probleme dann in kürzester Zeit lösen kann. Da geht es schon um die vielbeschworene Selbstverantwortung", sagt Luger.

Das Prinzip Eigenvorsorge

"Vorsorge schützt vor Sorgen", sagt Raml. Konkret bedeutet das, "bestimmte Lebensmittel, Gaskocher, ein Radiogerät mit Batterien zuhause zu haben, um diese zwei, drei oder vier Tage einigermaßen bewältigen zu können", sagt Luger. Der Zivilschutzverband geht sogar noch weiter und empfiehlt Lebensmittel- und Getränkevorräte für mindestens zehn Tage pro Person einzulagern. Das Radio ist immens wichtig, denn darüber wird der Informationsfluss fast ausschließlich laufen. Da die Supermärkte auch bei einem Blackout offen haben werden, sollte man immer etwas Bargeld zuhause haben. Da bei einem Blackout sämtliche Kommunikation von einer auf die andere Sekunde ausfällt, sollte man unbedingt mit den Familienangehörigen absprechen, wo man sich im Ernstfall trifft. „Die bestmögliche Reaktion bei einem Blackout ist: Zu Hause bleiben, ein batteriebetriebenes Radio einzuschalten und auf die Anweisungen der Behörden zu vertrauen", sagt Luger.

Informationsoffensive

Den Stadtpolitiker ist aber bewusst, dass längst nicht alle Linzer bereits auf ein Blackout vorbereitet sind. "Ich arbeite daran, dass wir das Bewusstsein schärfen. Aber realistisch betrachtet, werden viele dieser Aufforderungen nicht nachkommen", sagt Raml. Dass ein Blackout ein realistisches Szenario ist, das durch die Ereignisse der letzten Monate, wie dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise noch wahrscheinlicher geworden ist, darüber herrscht Einigkeit. In dem kommenden Wochen wird die Stadt Linz auf unterschiedlichsten Kanälen über die Gefahren eines Blackouts informieren. Am 9. November um 19 Uhr findet ein Info-Abend im Neuen Rathaus statt.