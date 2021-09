Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz in der Linzer Innenstadt

Zahlreiche Notrufe gingen gegen 20 Uhr bei der Linzer Berufsfeuerwehr ein. In einem Gebäude war ein Feuer ausgebrochen. "Der gesamte Dachstuhl brennt", berichten Augenzeugen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, zwei Drehleitern wurden in Stellung gebracht. Auch das Rote Kreuz ist vor Ort.

Näheres ist derzeit nicht bekannt. Wir berichten, sobald weitere Informationen vorliegen.