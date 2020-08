Das Heer auf neue Bedrohungsszenarien ausrichten. So lautet das Motto der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) angestrebten Reform. Was das für die 4. Panzergrenadierbrigade mit Kommandositz in Hörsching und deren Truppenteile in Wels und Ried bedeuten könnte, darüber sprach Eike-Clemens Kullmann mit dem Kommandanten der "Vierten", Brigadier Siegward Schier.