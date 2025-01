"Cybersecurity ist keineswegs nur eine Männerdomäne"

Ihre Lernbereitschaft und Offenheit beeindruckt Gabriele Egger nach wie vor. Die Programm-Leiterin der CAP.-Ausbildung in Linz spielt damit auf jene aktuell 100 in Ausbildung stehenden Jugendlichen an, die neben der AHS-Oberstufe ihr Wissen in den Bereichen Mechatronik und Cybersecurity erweitern bzw. vertiefen. Freiwillig drücken sie vier Jahre lang mindestens jedes zweite Wochenende (Freitagnachmittag und Samstag) die Schulbank, um ihren technischen Horizont zu erweitern.