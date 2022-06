Covid-Tests im Container am Hauptplatz

Eine schnell verfügbare Lösung für Covid-19-Testungen an einem zentralen Standort - so bezeichnet der Linzer Bürgermeister das Container-Labor der „Covid Fighters“. Zur Auswahl stehen Antigen-Schnelltests, PCR-Tests sowie Antikörpertests. Ein sechsköpfiges, geschultes Team ist dafür von Montag bis Sonntag von 8 bis 15.30 Uhr bis September täglich im Einsatz.

In mindestens zwei Stunden erhalten Getestete etwa ihr PCR-Testergebnis, was durch die Auswertung vor Ort und die rasche elektronische Weiterleitung an das Fachpersonal gewährleistet wird, heißt es seitens der „Covid Fighters“.

Eine Anmeldung zu den Testungen wird online unter www.covidfighters.com oder telefonisch (+43 720 980 990) empfohlen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Vor Ort ist nur Kartenzahlung möglich, ein Lichtbildausweis muss vorgewiesen werden.