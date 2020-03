Couchkultur kommt bis in die Wohnzimmer

Linz kümmert sich schon länger um gute Rahmenbedingungen für Start-Ups, was zur Folge hat, dass jetzt in der aktuellen Krise, die so viele zum Nichtstun und in den Überlebensmodus zwingt, neue Angebote entstehen. Angebote wie „Couchkultur“, das vom Innovationsbüro auf den Weg gebracht wurde.

Die wichtigsten Bestandteile: Ein Linzer Start-Up namens „gapture“ und ein Kulturangebot, das sich zu sehen lohnt, auch wenn es momentan nicht veranstaltet werden darf. „gapture“ hat diese Woche die aktuelle Ausstellung im städtischen Kunstmuseum Lentos auf eigene Kosten digitalisiert.

Ab Samstag werden Linzerinnen und Linzer auf der Plattform www.innovationshauptplatz.linz.at eingeladen, vom Wohnzimmer aus bei freiem Eintritt durch das Lentos zu wandeln und die Ausstellung anzusehen, wie Bürgermeister Klaus Luger sagt.

Der Kulturgenuss von der Wohnzimmercouch aus bleibt nicht allein dem Lentos vorbehalten. Der Linzer Posthof und das Kindertheater Kuddelmuddel stellen ebenfalls ab sofort Aufnahmen von Konzerten bzw. Theateraufführungen zur Verfügung. Zudem wird mit den Betreibern von „qapture“ bereits über weitere digitale Rundgänge durch Kultur- und Stadteinrichtungen nachgedacht.

„Wie immer bei der offenen Plattform des Innovationshauptplatzes, ist auch bei diesem Projekt eine unbürokratische, einfache Beteiligung anderer möglich. In diesem Fall richtet sich unsere Einladung an alle Kunst- und Kulturinitiativen im Land, ihre Aktivitäten, sofern sie digital verfügbar sind, zumindest für die Zeit der Ausnahmesituation den Linzern zugänglich zu machen“, so Luger.

Dies sei auch ein Beitrag der Stadt, damit die Linzer Kulturszene auch während der Ausgangsbeschränkungen in der Öffentlichkeit präsent bleibe und nicht von der Bildfläche verschwinde.