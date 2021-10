Rauschende Ballnächte, ausgelassenes Tanzen und Feiern bis in die frühen Morgenstunden – für viele Ballliebhaber ist das seit langem nicht mehr als eine schöne Erinnerung. Denn mit Ausbruch der Coronakrise im Frühjahr 2020 wurde der Ballkalender und damit die Tanzflächen praktisch leer gefegt. Für die Hoffnung, dass zumindest diese Saison wieder Leben in die Ballsäle zurückkehrt, gab es schon jetzt wieder erste Dämpfer. Und zwar in Form von neuerlichen Absagen und Verschiebungen.