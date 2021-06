Corona-Testbus wird Ende der Woche eingestellt

Aufgrund der aktuellen Auslastung und der generellen Tendenz der geringeren Nachfrage bei Testungen gab gestern der städtische Krisenstab bekannt, das mobile Testangebot nicht zu verlängern. Der Betrieb wird somit mit Samstag, 26. Juni, eingestellt. Die bisherigen stationären Testangebote bleiben weiter aufrecht.

Insgesamt wurden von der ersten Fahrt im Februar bis diese Woche knapp 27.000 Tests im Linzer Corona-Testbus durchgeführt. Davon waren 26.407 Tests negativ, nur 20 Menschen wiesen ein positives Testergebnis aus. Die höchste Tagessumme an Getesteten wurde mit 477 Personen am 21. Mai erreicht, dem ersten Freitag nach den ersten Öffnungsschritten am 19. Mai.

Abwechselnd 17 Haltestellen werden noch bis einschließlich 26. Juni von 8 bis 15 Uhr angefahren. Pro Station haben die Besucherinnen und Besucher zwei Stunden lang Zeit, sich testen zu lassen, sowohl mit als auch ohne Voranmeldung, denn so lange steht der Bus an der jeweiligen Haltestelle.