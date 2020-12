Corona stoppt auch das Neujahrsradeln

„Wir wollen kein falsches Zeichen setzen“, sagt Paul Weber von der Radlobby Oberösterreich. So wird es heuer das traditionelle Neujahrsradeln in der bekannten Form nicht geben können.

Corona und der dritte Lockdown lassen es nicht richtig erscheinen, gemeinsam in die Pedale zu treten. Man sehe zwar keine Probleme mit dem Radfahren an sich, doch sollen auch keine Ressourcen bei der begleitenden Polizei gebunden werden, heißt es.

Darum wird es am 1. Jänner 2021 keine gemeinsame Ausfahrt geben, entschied die Radlobby schon vor dem Beschluss eines weiteren Lockdown in Österreich. Weil Radfahren auch in der aktuellen Situation eine gute Alternative für Alltagswege vor allem in der Stadt ist, lädt die Radlobby alle ein, die am Neujahrstag alleine oder im Familienverbund eine Runde drehen, Bilder davon an ooe@radlobby.at zu mailen oder in den sozialen Medien zu posten. Immer aber mit einem Blick auf die örtlichen Witterungsbedingungen.

Grundsätzlich wird Radfahren im Winter auch in Linz immer populärer. Gerade im Stadtgebiet sind auch im Winter an den meisten Tagen Fahrbahnen und Radwege schneefrei. Kälte stellt beim Radfahren bei entsprechend angepasster Kleidung kein Problem dar, im Gegenteil, Radfahren an der frischen kalten Luft stärkt das Immunsystem, wärmt von Innen und hält fit, argumentiert die Radlobby.

In der Fahrradmetropole Kopenhagen in Dänemark ist der Anteil an Radfahrer übrigens auch im Winter trotz Schnee und Kälte viel größer als in Linz. 80 Prozent der Radfahrer radeln dort auch im Winter. Gerade in der aktuellen Corona-Lage trägt das Radfahren zudem zu einer Entlastung der öffentlichen Verkehrsmittel bei.

