Corona-Schutzimpfung: Stadt Linz stockt Kapazitäten auf

Die Stadt Linz stockt wegen der gestiegenen Nachfrage ihr Angebot an kostenlosen Corona-Schutzimpfungen auf. Das gaben Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) gestern, Freitag, via Aussendung bekannt.

Im Zuge dessen wird das Corona-Schutzimpfangebot, das die Stadt Linz in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Roten Kreuz stellt, auch wieder in das Hauptgebäude des Neuen Rathauses und damit in größere Räumlichkeiten übersiedeln.

Ab Montag, 12. September, wird dort mit erhöhten Kapazitäten geimpft, Corona-Schutzimpfungen sind dann von Montag bis Mittwoch, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr möglich. Der Eingang zur Impfstraße im Neuen Rathaus befindet sich im östlichen Durchgangsbereich beim Reisebüro. Der letzte Covid-19-Impftag im städtischen Impfservice im Neuen Rathaus (Hauptstraße 1-5, ehemaliges Hypo-Gebäude) findet am Mittwoch, 7. September (8 bis 12 Uhr) statt.

Unverändert wird es weiterhin auch im Volkshaus Ebelsberg (Kremsmünsterer Straße 1-3) ein Covid-19-Impfangebot geben (Donnerstag und Freitag, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr).

An beiden Standorten sind Corona-Schutzimpfungen sowohl mit als auch ohne Voranmeldung möglich. Eine Übersicht zu den Covid-19-Impfangeboten in der Landeshauptstadt ist online unter linz.at/corona-impfung.php verfügbar.