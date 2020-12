Corona-Lockdown schränkt Magistratsdienste ein

Wie bereits im Herbst-Lockdown werden auch im dritten Lockdown von 26. Dezember bis 17. Jänner sämtliche wichtige Leistungen für die Linzer Bürger durchgehend angeboten. Gleichzeitig gilt es, größtmöglichen Schutz für die Bürger sowie die Mitarbeiter des Magistrats zu garantieren.

So erfolgt die Personalplanung in der Linzer Stadtverwaltung in den bevorstehenden Wochen nach der Devise „Homeoffice first“ für alle Bereiche, wo dies möglich ist. „Die dafür notwendige technische Infrastruktur wurde bereits im Frühjahr geschaffen und laufend adaptiert“, sagt Bürgermeister Klaus Luger.

Sämtliche Verwaltungsleistungen können weitestgehend ohne Qualitätsverlust angeboten werden. „In Bereichen, wo Anwesenheit unbedingt erforderlich ist, wird zudem auf strikte Wechseldienste gesetzt, um die Möglichkeit von Ansteckungen am Arbeitsplatz durch physische Kontakte bestmöglich einzuschränken“, erklärt Magistratsdirektorin Ulrike Huemer.

Die Öffnungszeiten des Magistrats für Parteienverkehr bis Ende der Maßnahmen weitgehend auf 8 bis 12.30 Uhr beschränkt. Einzelne Einrichtungen verfügen über zusätzliche oder leicht abweichende Öffnungszeiten, die auf der Website der Stadt Linz (linz.at/coronavirus) abrufbar sind. Die Bürger sind zudem aufgerufen, ihre Amtswege nach Möglichkeit digital abzuwickeln.

Wenngleich im Design Center täglich bis zu 15 Teststraßen mit einer Kapazität von bis zu 5400 Antigen-Schnelltests pro Tag zur Verfügung stehen, laufen auch über die Weihnachtsfeiertage die Vorbereitungen für die von der Bundesregierung angekündigten Massentests.

Ziel der Stadt sei es erneut, eine bestmögliche Organisation und Abwicklung zu gewährleisten, um den Aufwand für die Teilnehmer an den Testungen so gering wie möglich zu halten, so Luger.