Coronavirus: Linz beklagt schon 50 Todesopfer

Mit 773 Erkrankten je 100.000 Einwohner liegt Linz zwar bei weitem nicht im Spitzenfeld, doch ist die Entwicklung mit immer neuen Rekord-Werten nach wie vor besorgniserregend, so Bürgermeister Luger. 1523 Menschen sind mit Stand Freitag Mittag in der Landeshauptstadt mit dem Corona-Virus infiziert. Knapp 2500 Menschen befinden sich vorsorglich in Quarantäne. 982 Personen müssen in Spitälern behandelt werden, bei 121 von ihnen ist der Verlauf der Infektion so drastisch, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Mit den seit gestern 50 Todesopfern als Folge der Corona-Pandemie sind laut Luger inzwischen mehr als dreimal so viele Menschen in Linz daran verstorben als in der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr.

„An den derzeitigen Zahlen gibt es nichts schönzureden“, sagt der Linzer Bürgermeister, der „drastische, für uns alle schmerzhafte und kraftraubende Einschnitte in das öffentliche Leben“ erwartet. Sie würden wahrscheinlich zu Beginn nächster Woche verstärkt und seien notwendig wie auch gerechtfertigt. Die Stadt Linz trage jedenfalls die Maßnahmen des Landes Oberösterreich mit.

170 Neu-Infizierte pro Tag

Dass es zu einer Verschärfung des Lockdown kommen wird, liegt auch daran, dass die bisherigen Maßnahmen kein Stagnieren der Infektionszahlen erkennen lassen. In Linz kommen durchschnittlich 170 Neu-Infizierte täglich dazu. Diese Situation lasse einen harten Lockdown der Bundesregierung erwarten. „Die Wahrscheinlich, dass es in den nächsten Tagen dazu kommt, ist hoch“, so Luger.

Der städtische Krisenstab verständigt sich laufend über weitere intensive Maßnahmen und wird rasch auf jede Veränderung reagieren - in Abstimmung mit dem Bürgermeister sowie mit der Gesundheits- und Bezirksverwaltungsbehörde. Für Sonntag Vormittag ist jedenfalls bereits eine Online-Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklungen und die weitere Vorgehensweise angekündigt.