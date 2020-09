Corona leert die Ballsäle

Jetzt ist fix, womit viele schon gerechnet hatten: Der Ball der Bälle in Österreich – der Wiener Opernball – wird heuer nicht stattfinden. Das gab die Bundesregierung gestern bekannt. Es wäre "verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP). Stattgefunden hätte der Opernball am 11. Februar 2021.

Es ist das zweite Mal, dass der Opernball seit seiner Wiedereinführung im Jahr 1956 abgesagt wird. 1991 war der Ball wegen des Golfkriegs kurzfristig gestrichen worden. Als eine Art Staatsakt sei die Abhaltung "unziemlich", hatte etwa der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk (SP) gesagt. Zahlreiche weitere Wiener Tanzveranstaltungen folgten damals dem Beispiel.

Bälle in Linz verschoben

Das wird auch heuer der Fall sein. Etliche Wiener Bälle – darunter der Jägerball, der Juristenball und der Ärzteball – sind schon in der Vorwoche abgesagt worden.

In Linz steht jetzt schon fest, dass der CV-Ball und der Polizeiball im kommenden Jahr nicht stattfinden werden. Auch bei der OÖN-Galanacht des Sportes kommt es zu einer Verschiebung. Sie wird 2021 jedenfalls nicht in der klassischen Ballsaison stattfinden.

Unklar ist vorerst noch, ob der Linzer KV-Ball abgehalten wird. Dies soll dieser Tage im Veranstaltungsausschuss besprochen werden, sagte KV-Präsident Franz Penz gestern den OÖN. Selbiges gilt für das alljährliche JKU-Ball.

"Fixpunkt im Jahreskreislauf"

Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic bedauerte gestern die Absage des Opernballs: "Es tut uns allen sehr leid, dass der Opernball, der im Jahreskreislauf der Wiener Staatsoper einen solchen Fixpunkt darstellt, aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden musste." Der aktuelle Spielbetrieb der Staatsoper ist von der Ballabsage nicht betroffen. Die nun freiwerdenden Tage sollen im Spielplan für ein Alternativprogramm "unter spezieller Berücksichtigung des jungen Publikums" genützt werden,

Betrübt zeigte sich auch Maria Santner, die mit ihrer gleichnamigen Welser Tanzschule 2021 zum dritten Mal in Folge den Opernball eröffnet hätte. "Es tut uns von Herzen weh, dass dieser prestigeträchtige Ball coronabedingt abgesagt wird", sagt die Opernball-Choreografin. Im Anbetracht der Gesamtsituation sei dies aber verständlich und zu akzeptieren. "Umso mehr freue ich mich, wenn diese Krise ein Ende hat und die Menschen endlich wieder sowohl privat als auch wirtschaftlich voll auftanzen können."

Eine kleinere Version des Opernballs durchzuführen, sei nicht in Frage gekommen, sagt Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne). "Das wäre dann glaub ich ein ärmliches Signal für den Opernball - das ist nicht gewollt", sagte sie.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at