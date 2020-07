Corona-Infizierter hielt sich mehrmals in Linzer Wettbüro auf

Darüber informierte die Stadt Linz am Mittwochvormittag in einer Presseaussendung.

Ein Linzer habe sich an besagten Tagen jeweils mehrere Stunden in dem Wettbüro aufgehalten, am Dienstag wurde er positiv auf das Covid-19 getestet. Nachdem sowohl bei dem Mann als auch bei seiner Frau typische Symptome der Erkrankung aufgetaucht waren, wurden Kontaktpersonen ausgeforscht und abgesondert, so der Magistrat Linz.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es während des Aufenthaltes des Infizierten im Wettbüro in der Wiener Straße 37 zu weiteren Ansteckungen gekommen ist, sollen all jene, die an den Tagen ebenfalls dort waren, ihren Gesundheitszustand genau überwachen.

Symtome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockener Husten oder ein plötzlicher Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes sind Anzeichen auf eine Ansteckung. Bitte in diesem Fall umgehend die Hotline 1450 kontaktieren.

Knapp 500 Linzer in Quarantäne

Mittwochfrüh meldete die Stadt Linz 130 aktive Corona-Kranke, 498 Personen befinden sich in der Landeshauptstadt in Quarantäne. Oberösterreichweit gab es mit Stand 8 Uhr insgesamt 457 aktive Corona-Fälle. Neben Linz-Stadt waren die Bezirke Linz-Land (86), Wels-Stadt und Vöcklabruck (je 48 Fälle) sowie Perg (39) am stärksten betroffen.

Wie berichtet, war nach einer privaten Abschlussfeier einer Neuen Mittelschule in Neukirchen ein Cluster im Bezirk Vöcklabruck entstanden. Die Salzkammergut Nachrichten haben ausführlich berichtet.

