Corona-Infektionen: Stadt Linz startet Aufruf an Lokal- und Kinobesucher

Ein Gastronomie-Mitarbeiter habe am Dienstag, 25. August, zwischen 9 und 16.30 Uhr, im "Dachcafé" in der Linzer Innenstadt gearbeitet, danach sei die Infektion bei ihm festgestellt worden. Das Lokal in der Magazingasse 2 wurde am Freitag umgehend geschlossen und sperrt erst nach Ende der Quarantäne wieder auf, teilte die Stadt Linz mit.

Wer sich an dem Tag ebenfalls dort aufgehalten hat, soll seinen Gesundheitszustand genau beobachten. Wenn Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Fieber, trockener Husten oder ein plötzlicher Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes auftreten, bitte umgehend die Gesundheitshotline unter der Telefonnummer 1450 anrufen.

Das selbe gilt für alle, die am Donnerstag, 27. August, zwischen 17.30 und 20 Uhr den Film "Tenet" im Linzer Kino "Cineplexx" angesehen haben. Ein Besucher, der auch im Saal 8 gesessen hatte, sei danach positiv auf Covid-19 getestet worden.

51 Neuinfektionen in Oberösterreich

Laut Aussendung der Stadt Linz gab es mit Stand 13.45 Uhr 81 aktive Corona-Fälle. 278 Linzer befinden sich derzeit in Quarantäne, oberösterreichweit 1738.

Von Donnerstag auf Freitag meldete das Land insgesamt 51 Neuinfektionen. Damit liegt Oberösterreich nach Wien mit 70 neuen Corona-Fällen an zweiter Stelle. Bundesweit kamen binnen 24 Stunden 229 Infektionen dazu, gleichzeitig haben sich 277 Betroffene wieder erholt. >> Die aktuellen Zahlen im Detail

Lokalisierung: Das "Dachcafé" befindet sich an der Ecke Landstraße 50/Magazingasse 2

Lokalisierung: Das "Cineplexx" befindet sich in der Prinz-Eugen-Straße 22 im Industriegebiet

