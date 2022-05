Corona hat Jugendarbeit in Linz erschwert

Vor allem das erste Halbjahr 2021 war in erster Linie davon geprägt, dass die Jugendarbeit durch die diversen Maßnahmen praktisch unmöglich war. Aber der städtische Verein agierte innovativ, so die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Mit dem mobilen Einsatz der Jugendzentren, Teenieprojekten in den Stadtteilen sowie einem breiten Online-Angebot seien den jungen Menschen Kontakt-, Gesprächs- und Freizeitmöglichkeiten geboten worden.

An den insgesamt 1747 Öffnungstagen in den acht Jugendzentren des Vereins in Linz kamen im vergangenen Jahre durchschnittlich 16 Jugendliche pro Tag und Einrichtung zu Besuch. Insgesamt hatte der Verein Jugend und Freizeit mit rund 46.000 Jugendlichen Kontakt. Mehr als 700 Klienten nahmen die Beratungs- und Krisengespräche in Anspruch. Zu den 38.000 Informationsgesprächen kamen mehr als 25.000 Online-Kontakte. 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den Jugendlichen zur Verfügung.

Neu: Teenie-Club am Bindermichl

Mit zahlreichen Angeboten und Aktivitäten wartet der Verein Jugend und Freizeit heuer auf. Im Frühjahr startete der Teenie-Club neu am Bindermichl, womit auf aktuelle Entwicklungen und den Bedarf besonders im Bellevue-Park reagiert wurde. Damit kann dort nun die Teenie-Arbeit für die 8- bis 12-Jährigen intensiviert werden.

Schwerpunktmäßig wird heuer die digitale Jugendarbeit intensiviert, damit sich junge Menschen niederschwellig seriöse Informationen holen können. Zudem werden die Themenbereiche Gesundheitskompetenz und Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund gestellt.

Die Jugendzentren des Vereins Jugend und Freizeit