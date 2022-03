"Corona hat den Umbruch beschleunigt"

Er ist "Head Of Digital & Enterprise Agile Coach" und kommt eigentlich aus der IT-Branche, wo er viel mit Software "hantierte". Jetzt steuert Philipp Grill als "Digital-Chef" seit zwei Jahren beim Büromöbelhersteller Hali in Eferding Prozesse mit, die das Traditionsunternehmen (und seine Mitarbeiter) in die digitale Zukunft einer neuen Arbeitswelt transferieren sollen.