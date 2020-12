Corona bremst Freunde des Eislaufens teilweise aus

Das Skivergnügen muss aufgrund der geltenen Corona-Maßnahmen noch länger warten, Eislaufen ist derzeit nur auf Außenanlagen erlaubt.

Doch nicht alles was erlaubt ist, wird auch umgesetzt. So wird es etwa in Enns den bekannten Eislaufplatz vor dem Rathaus heuer nicht geben. Nach mehrmaliger Verschiebung der Eröffnung folgte schließlich die Absage für die heurige Saison.

Auch in Leonding entschied die Stadtpolitik, diesen Winter auf den Eislaufplatz im Stadtzentrum zu verzichten. Unter den derzeit geltenden Corona-Maßnahmen sei eine Durchführung einfach nicht möglich, sagt der zuständige Vizebürgermeister Michael Täubel (FP). So hätten maximal zwölf Personen gleichzeitig auf dem Eis unterwegs sein dürfen.

Freifläche im Parkbad geöffnet

Auf der Außenanlage des Linzer Parkbades sind es mit 180 Gästen zwar mehr, aber trotzdem deutlich weniger als gewohnt. Die Freieislauffläche an der Donaulände ist die einzige der Linz AG, die derzeit in Betrieb ist. Geöffnet hat sie von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr. Dass im Parkbad bereits geöffnet werden konnte, habe damit zu tun, dass die Vorbereitungsarbeiten schon vor dem Lockdown gestartet haben, sagt Pressesprecherin Susanne Gillhofer auf OÖN-Anfrage.

Bei den Außenanlagen des Schörgenhubbades und der Saunaoase Ebelsberg werde das Eis derzeit aufbereitet. Sofern das Wetter mitspielt, sei man zuversichtlich, auch hier bald Eislaufgäste empfangen zu können, so Gillhofer weiter. Bei einem Besuch gilt es einige Corona-Sicherheitsregeln zu beachten: Neben dem Abstandhalten gilt außerhalb der Eisfläche Maskenpflicht. Abschreckende Wirkung hat das, so die Erfahrung der ersten Öffnungstage, keine. "Die Besucher sind sehr verständnisvoll, die Nachfrage ist gut", sagt Gillhofer.

Um Wartezeiten beim Einlass zu vermeiden bietet die Linz AG auf ihrer Homepage ein Ampelsystem an, das Auskunft über die aktuelle Auslastung gibt. Aktualisiert wird alle zehn Minuten, vor einem Besuch gilt die Empfehlung, einen Blick darauf zu werfen. (jp)