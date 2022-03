Community-Nurse-Projekt startet

Die Community Nurses der Stadt Linz (oberösterreichweit wurden wie berichtet 31 Projekte bewilligt) sollen in einem Pilotvorhaben drei Seniorenzentren als Pflegekompetenzzentren etablieren. Sie sollen erste Anlaufstelle für alle Fragen zu Gesundheit und Pflege sein – und das vor dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit. Ihre Aufgaben reichen von Beratungsgesprächen, Pflegebedarfserhebungen bis hin zur Netzwerkarbeit in den Stadtteilen. Mitte März startet das Projekt im Seniorenzentrum Franckviertel, die Seniorenzentren Kleinmünchen und Dornach sollen voraussichtlich Anfang April folgen. Ob der Termin hält, ist von der Verfügbarkeit der Community Nurses abhängig, insgesamt sollen sechs in Linz aktiv sein.