Coders.Bay hilft bei der Suche nach IT-Mitarbeitern

LINZ. Bis 2030 wird es allein in Oberösterreich einen Bedarf von 30.000 IT-Arbeitskräften geben. Das entsprechende Personal zu finden, wird zu einer "Monsteraufgabe" werden. Denn auch in den nächsten 15 Jahren wird der Bedarf gleichbleibend hoch sein, wie Landesrat Markus Achleitner und AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer gestern bei der Wiedereröffnung der vergrößerten und ins Haus "Havanna" der Linzer Tabakfabrik übersiedelten Coders.Bay sagten.

"Schuld" daran ist nicht nur die Digitalisierung, sondern die Babyboomer-Generation, die ins Pensionsalter kommt. "100 Menschen gehen in Pension, aber nur 60 junge Leute kommen nach", so Straßer. Mit anderen Worten: Der Arbeitsmarkt bleibt turbulent.

Der massive Umbruch macht die Suche nach Mitarbeitern schwieriger und verlangt von den Unternehmen, dass sie sich viel einfallen lassen, um an Attraktivität für das gewünschte IT-Personal zu gewinnen. Andreas Krifka, Geschäftsführer der zum KTM-Konzern gehörenden Avocodo GmbH in Linz, nannte da als Beispiel die Aktion "Bring your friend" als Anreiz.

Die Coders.Bay, von Land und AMS mit jährlich 1,2 Millionen Euro unterstützt, gilt allein deshalb als sehr gute Idee, weil es schwierig ist, Mitarbeiter zu finden, die klar den Weg der IT gehen wollen. In der von 500 auf 1000 Quadratmeter gewachsenen Coders.Bay werden Menschen in relativ kurzer Zeit – fünf bis zehn Monate – in den Themenbereichen Coding, also Programmieren, Netzwerktechnik, SAP und Cyber-Security ausgebildet. 100 praxisnahe Ausbildungsplätze im IT-Bereich stünden in den zwölf Kojen zur Verfügung, so die Leiter Marion Urbanides und Wolfgang Kurz.

Viele Menschen in kurzer Zeit zu qualifizieren, sieht die Linzer Vizebürgermeisterin Tina Blöchl als Gebot der Stunde. Man werde aber auch auf Zuzug von IT-Experten angewiesen sein, um den Personalbedarf decken zu können. Zur Veranschaulichung die offenen Stellen vorigen Freitag: Softwaretechnik: 920, SAP: 292, Cyber-Security: 197. (rgr)