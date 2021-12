Cobra-Einsatz nach Drohung mit Waffe

Die Beamten nahmen einen Beschuldigten an seiner Wohnadresse in Ansfelden fest und der Einsatz wurde damit beendet, berichtete ein Polizeisprecher Donnerstagabend der APA. Dabei soll es sich um den Haupttäter mit der Waffe handeln. Nähere Informationen zu einem am Nachmittag genannten zweiten Täter waren vorerst nicht bekannt.